Elezioni a Poggiomarino. Delocalizzazione ufficio postale di Flocco, la proposta di Annunziata

Riceviamo e pubblichiamo.

“L’ufficio postale di via Passanti a Flocco va delocalizzato: parcheggiare è complicato e spesso si crea confusione e traffico. La nostra proposta: spostarlo nella piazza del Santissimo Rosario a Flocco, dove peraltro da qualche tempo non vi sono più attività commerciali. In questo modo restituiremo alla piazza il suo scopo principale di punto di riferimento per i cittadini e faciliteremo nuovi, possibili investimenti in quella zona. Dobbiamo trovare i locali, favorire una mediazione tra privati e Poste Italiane: ma compito di un Comune è anche questo, lavorare per una migliore qualità dei servizi”.

Questa la dichiarazione del candidato a sindaco di Poggiomarino, Giuseppe Annunziata, che interviene sulla questione dei locali dell’ufficio postale della frazione Flocco.