Elezioni a Boscoreale, Faraone chiede subito un faccia a faccia

Elezioni a Boscoreale, la proposta di Faraone: “Subito un faccia a faccia”

Un confronto sui programmi, sulle cose da fare e su come farle, per fare in modo che i cittadini e le cittadine di Boscoreale si facciano subito un’idea di chi votare e perché votarlo. Lo chiede Francesco Faraone, candidato sindaco alle elezioni del 14 e 15 maggio, invitando il proprio competitor a un faccia a faccia: “Può sembrare strano che io faccia questa richiesta quando le liste non sono state ancora presentate: invece io ritengo che questa sia la strada giusta per mettere subito in campo i programmi e le modalità di realizzazione dei programmi stessi. Facciamo subito il confronto senza perderci in chiacchiere e polemiche: io sono pronto”.

Faraone invita il competitor a scegliere giorno e luogo del faccia a faccia: “Sono totalmente disponibile: le regole le decida lui, io ci metto la faccia e le idee come ho sempre fatto. Sento parlare di democrazia e partecipazione: propongo di passare dalle parole ai fatti”