È ufficiale, il Casamale diventa Ztl: si parte tra 10 giorni

Somma Vesuviana. Borgo del Casamale con il suo meraviglioso patrimonio culturale, finalmente sarà Zona a Traffico Limitato.

Salvatore Di Sarno ( sindaco di Somma Vesuviana, nel napoletano) : “L’obiettivo è quello di far diventare il nostro Borgo Storico un Borgo Turistico. Dal 26 Giugno inizierà il rilascio dei contrassegni di accesso a coloro i quali risponderanno ai requisiti richiesti”.

Mauro Polliere (Assessore alla Mobilità del Comune di Somma Vesuviana, nel napoletano) : “E’ appuntamento con la storia perchè siamo i primi ad attivare una ZTL a Somma Vesuviana. Si creeranno spazi di aggregazione per i giovani ed avremo un Borgo Turistico”.

“Ci siamo con la partenza della Zona a Traffico Limitato per il Centro Storico di Somma Vesuviana. Ho firmato l’ordinanza con la quale dal 26 Giugno potranno essere consegnati i contrassegni di accesso alla ZTL del Casamale, borgo medievale che nel tempo deve diventare un Borgo Turistico e per questo motivo dobbiamo limitare l’accesso delle auto. L’Amministrazione comunale sta programmando e attuando una serie di azioni ed interventi tesi a garantire una mobilità efficiente nel rispetto dei vincoli ambientali, migliorare la vivibilità e le condizioni ambientali degli spazi urbani, in particolare nelle aree più congestionate e in tutte quelle, centrali e periferiche, che soffrono per una circolazione non compatibile con le loro specifiche caratteristiche urbanistiche e architettoniche, rendere più efficaci le condizioni generali della mobilità pedonale”. Lo ha annunciato Salvatore Di Sarno, sindaco di Somma Vesuviana nel napoletano.

E dal 26 Giugno verranno rilasciati i contrassegni per l’accesso alla ZTL del Borgo Casamale, centro storico di Somma Vesuviana, nel napoletano.

“Dal 26/06/2023, rilasceremo i contrassegni per l’accesso alla ZTL “Borgo Casamale” con validità annuale, biennale o triennale. Le categorie di veicoli alle quali rilasciare i contrassegni nelle strade ricadenti nella ZTL “Borgo Casamale” sono: 1) veicoli dei residenti; 2) autoveicoli dei domiciliati; 3) autoveicoli dei non residenti, titolari di posto auto fuori sede stradale; 4) autoveicoli per il trasporto merci: aziende che hanno la sede sociale all’interno della ZTL – ha dichiarato Mauro Polliere, Assessore alla Mobilità del Comune di Somma Vesuviana, nel napoletano – trasporto merci per servizi interni alla ZTL; 5) autoveicoli intestati a Società ed Aziende erogatrici di pubblici servizi 6) autoveicoli dei clienti degli alberghi; 7) autoveicoli dei clienti delle autorimesse; 8) autoveicoli dei clienti delle autofficine; 9) autoveicoli con a bordo un medico con obbligo di visita doinici1iare a pazienti residenti all’interno della ZTL; 10) autoveicoli per funzioni di interesse pubblico per particolari esigenze che richiedano l’utilizzo di un veicolo; 11) autoveicoli che trasportano soggetti portatori di malattie gravi, che richiedono l’espletamento di trattamenti terapeutici sistematici, per recarsi in centri medici/paramedici all’interno della ZTL. Le modalità di rilascio dei contrassegni per l’accesso alla ZTL “Borgo Casamale”, sono rinvenibili al link https://www.comune.sommavesuviana.na.it/zona-a-traffico-limitato-ztl/ , mentre il rilascio materiale degli stessi, sarà effettuato presso il Comando di Polizia Municipale di Somma Vesuviana il martedì ed il giovedì dalle ore 15.00 alle ore 19.00”.