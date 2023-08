Dimissioni Gilberti, parola al Pd: crepe fanno intravedere crisi profonda

Riceviamo e pubblichiamo la nota del Pd di Sant’Anastasia

Si apprendono, con sorpresa, le improvvise dimissioni dell’Assessore Giliberti.

Oggi la diretta interessata, con un post pubblicato sui social, chiarisce le motivazioni del suo gesto, dovuto a “mancanza di comunicabilità” che non permetteva più “un lavoro propositivo per il bene del paese”. Difficoltà gravi ed insanabili se fanno affermare all’assessore che “non sussistono più i presupposti per continuare il suo lavoro con serenità e tranquillità”, che l’assessore ascrive alla Giunta (e quindi riteniamo anche al Sindaco) e che non sembrano estesi al Consiglio o ai funzionari comunale (che anzi definisce come “famiglia”)

Considerato tutto ciò, diversi sono gli interrogativi che necessitano di risposte.

Le difficoltà di comunicazione cui si riferisce l’assessore sono riferite solo ad aspetti amministrativi specifici o rappresentano una sconfessione della programmazione della Giunta Comunale nel suo complesso? Sarebbe davvero importante sapere se queste considerazioni sono proprie solo dell’assessore Giliberti o se siano condivise da altri componenti della Giunta.

Rammentiamo, che l’Assessore Giliberti si è candidata al consiglio comunale ed è risultata la più votata della sua coalizione, dimettendosi, poi, per assumere l’incarico in giunta. La lista da lei guidata ha eletto due consiglieri che, ad oggi, siedono in consiglio comunale nelle file della maggioranza. Ci domandiamo: la posizione dell’assessore è condivisa dai due consiglieri o rimane una scelta politica individuale? Se così fosse ci sarebbero certamente ripercussioni negli equilibri della maggioranza in consiglio.

Inoltre, il Sindaco ha prontamente accolto le dimissioni dell’assessore, liquidando la cosa con un post a dir poco “lapidario”. Anche questa circostanza solleva qualche perplessità, ed ovvero queste dimissioni erano già premeditate o si è trattato di una coincidenza “favorevolmente accolta”?

Questa amministrazione si è, fin qui, distinta soprattutto per aver completamente disatteso le sue promesse elettorali: dobbiamo considerare queste circostanze come le crepe che preannunciano la crisi dell’amministrazione Esposito?