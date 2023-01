Diciottenne sferra un pugno al bar e riduce anziano in fin di vita

NAPOLI, PIANURA: pugno in faccia senza motivo, 75enne in fin di vita. Carabinieri arrestano 18enne

I carabinieri del nucleo operativo di Bagnoli e quelli della stazione di Pianura hanno arrestato per tentato omicidio un 18enne incensurato del posto.

Ieri mattina, senza alcun apparente motivo, ha colpito al volto con un pugno un 75enne, in attesa di entrare in un bar di Via comunale napoli, quartiere Pianura.

L’anziano, dopo il colpo, è caduto a terra battendo violentemente la testa. È tuttora ricoverato al Cardarelli in gravi condizioni. Il diciottenne si trova ora ristretto in carcere.