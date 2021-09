SOMMA VESUVIANA – Questa mattina, presso il comune di Somma Vesuviana, si è tenuta la conferenza stampa di presentazione della Walk of life di Telethon, la gara podistica solidale che si terrà domenica 26 settembre.

Il primo cittadino di Sant’Anastasia Carmine Esposito che ha così sintetizzato la giornata: “Colgo l’ occasione per ringraziare tutti i presenti: il coordinatore Telethon Tancredi Cimmino, il ricercatore TIGEM di Pozzuoli Carmine Spampanato, il Presidente del Comitato Organizzatore WOL Francesco Lettieri, gli assessore Sergio e Saveria Giordano ed in particolar modo al Sindaco di Somma Vesuviana, Salvatore di Sarno per averci ospitato.”

“Sono fiero ed orgoglioso di poter accogliere questa bella ed importante iniziativa sul nostro territorio e di collaborare con un comune limitrofo al solo ed unico scopo di donare qualcosa in più alla ricerca per le malattie genetiche rare. Lo dico come medico e poi come Sindaco: “la ricerca scientifica è fondamentale, vi invito a donare, perché anche una piccola donazione può cambiare per sempre la vita di qualcuno”.”