Deputata si dimette da consigliera comunale: ecco chi subentra in Assise

Dimissioni del consigliere comunale on. Carmela Auriemma; consiglieri di opposizione: “Lavoreremo a tenaglia per rilanciare Acerra”

ACERRA. “Le dimissioni in consiglio comunale della collega consigliera comunale, on. Carmela Auriemma, benchè preannunciate, ci hanno fatto vivere momenti di forte commozione. Nelle nostre menti sono passati tanti momenti, dalla competizione elettorale locale a quella nazionale, che hanno fatto nascere e crescere reciproco sentimento di amicizia e stima. Resta il nostro comune impegno ad una forte e credibile opposizione, per continuare a costruire un’alternativa di governo e di visione di società”.

Così in una nota congiunta i consiglieri comunali Salvatore Messina, Antonio Nocera, Domenico Catapane, Salvatore Maietta, Giuseppe Casoria, Fausto La Montagna, Vincenzo De Maria ed Andrea Piatto, accolgono il cambio nel gruppo del Movimento 5 Stelle tra la deputata Carmela Auriemma e Francesco Affinito.

“Ora saremo in 10: a Francesco Affinito, che subentra alla collega dimissionaria, diamo il benvenuto e facciamo gli auguri di buon lavoro al servizio della Città e della Comunità politica di cui è espressione. Carmela Auriemma, che resterà nella cabina di regia dei segretari politici della coalizione, sarà a disposizione della Città nell’attività politica che svolgerà al Parlamento Italiano nell’interesse dello Stato e del territorio che l’ha eletta e che rappresenta con onore ed intransigenza”.

Il consiglio comunale ha approvato la delibera di giunta comunale n.34 del 29/03/2023 che riguarda il Rendiconto di Gestione 2022. Il documento passa con 16 favorevoli, con la maggioranza di governo che ha votato in maniera compatta.

“Ringrazio la giunta, i consiglieri di maggioranza, il dirigente del Servizio Finanziario e tutti gli uffici comunali che hanno predisposto gli atti consentendo l’approvazione del Rendiconto nei termini previsti per legge” spiega il sindaco Tito d’Errico.

“L’approvazione del Rendiconto nei termini di legge – evidenzia il presidente del consiglio Raffaele Lettieri – è indispensabile per consentire agli altri organi burocratici di verificare l’andamento della macchina comunale”.

Per la prima volta da quando si è insediata al Comune di Acerra, il segretario generale dott.ssa Claudia Filomena Iollo ha partecipato alla seduta di Consiglio: “Ho sempre ispirato la mia azione secondo i principi di trasparenza e legalità – le sue parole all’assemblea – e farò del mio meglio sempre nell’interesse dei cittadini sperando in una proficua collaborazione di tutti”.

Nel corso della seduta il consigliere Carmela Auriemma (M5S), lo scorso settembre eletta parlamentare della Repubblica, ha annunciato le sue dimissioni dall’Assise.

“Nel salutare l’onorevole Auriemma – dichiara il sindaco d’Errico – le auguro buon lavoro auspicando che la sua attività in Parlamento possa portare benefici a tutta la città di Acerra”.