Dalle stazioni alle fabbriche, l’asse per il trasporto pubblico tra Pomigliano e l’hinterland

POMIGLIANO D’ARCO – Passo in avanti per la mobilità sostenibile a Pomigliano d’Arco in collaborazione anche con la città di Casalnuovo di Napoli. È stata infatti finanziata dalla Città Metropolitana di Napoli, la realizzazione di una nuova strada che partendo da Pomigliano d’Arco, segue a raso il tracciato del viadotto della linea ferroviaria dell’EAV, parte dalla nuova stazione della Circumvesuviana, passa per il parcheggio dello stabilimento Leonardo e raggiunge il Comune di Casalnuovo senza interferire con il traffico cittadino e in particolare di Via Roma. Da questo asse attraverso via Pratola Ponte e passando per il comune di Casalnuovo si potrà raggiungere il comune di Afragola creando un asse diretto tra Pomigliano e la stazione TAV di Afragola. La nuova strada sarà alberata, realizzata con moderna tecnologia e materiali ecosostenibili e attrezzata con una linea di trasporto pubblico predisposto dall’EAV. Il comune di Pomigliano D’Arco ha partecipato all’ “AVVISO per la raccolta di manifestazioni di interesse da parte dei Comuni appartenenti alla Città Metropolitana di Napoli, finalizzata alla selezione di proposte progettuali per l’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza ‐ Missione 5, Componente 2 – Investimento 2.2.” in associazione al Comune di Casalnuovo di Napoli predisponendo questo progetto di mobilità sostenibile di grande impatto sia sulla qualità dell’aria che sulla soluzione del problema traffico a Via Roma e alla rotonda Ponte.

«La realizzazione di un passante stradale – commenta il sindaco di Pomigliano d’Arco, Gianluca Del Mastro – che aggirerà il centro cittadino di Pomigliano e Casalnuovo è un progetto tanto ambizioso quanto fondamentale per snellire il traffico che attanaglia le nostre Città». «Il passaggio continuo di bus elettrici – aggiunge il primo cittadino di Pomigliano – consentirà il collegamento diretto delle nostre Città anche con la stazione dell’alta velocità di Afragola. L’impegno e la forte collaborazione tra le due Amministrazioni ha consentito la creazione di un progetto valido, il cui finanziamento, attraverso fondi PNNR, ci offre la prospettiva di uno sviluppo territoriale uniforme e sostenibile».

Questo è un progetto che nasce dalla sinergia tra i diversi Enti coinvolti: i due comuni contermini, l’EAV, la Leonardo Spa e La Regione Campania. Ed è un estratto da un progetto più ampio di rigenerazione urbana che vede anche la riqualificazione di parcheggi e attrezzature sportive esistenti che provvederemo a candidare con i futuri bandi PNRR.

Il Sindaco della Città Metropolitana di Napoli con delibera nr. 39 del 22.03.2022 ha quindi inserito il progetto del Comune di Pomigliano D’Arco denominato “Sistema Integrato di mobilità sostenibile: in BUS dalle fabbriche alle stazioni dell’Alta Velocità” nel “Piano Urbano Integrato 4” della Zona Omogenea 4 “Interna Vesuviana-nolana” candidandolo al finanziamento presso il Ministero dell’Interno per un importo di euro 10.004.769,56.