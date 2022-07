Dal Nolano a Cisterna per il rifornimento di crack e coca: fermato

CASTELLO DI CISTERNA: Carabinieri arrestano pusher 39enne

I carabinieri della sezione operativa di Castello di Cisterna hanno arrestato per detenzione di droga a fini di spaccio Erasmo Mercogliano, 39enne di Camposano già noto alle forze dell’ordine.

Durante una perquisizione è stato trovato in possesso di 24 dosi di crack e 10 di cocaina. In tasca anche 180 euro in contante ritenuto provento illecito.

Mercogliano è ora ai domiciliari, in attesa di giudizio.

MERCOGLIANO Erasmo nato a Nola –Na– il 20 mar. 83, residente a Camposano