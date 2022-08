Dai ladri alle officine, polizia scopre giro di pezzi di auto rubate, scattano i sigilli

Continuano senza sosta le operazioni di prevenzione e repressione dei reati programmata dalla Polizia Locale di Marigliano, guidata dal Comandante Magg. Dott. Emiliano Nacar.

Il Nucleo operativo della Locale Polizia, composto dagli agenti a tempo determinato, nell’ambito dell’attività di perlustrazione del territorio, è intervenuta in Via Vasca procedendo al sequestro preventivo di un’area di circa 100 mq occupata dallo sversamento illecito di rifiuti urbani e speciali di varia natura.

Cumuli di plastica, ferro, vetro, resti di sfalci di potatura, rifiuti urbani erano ammassati al suolo. Ma non solo. Tra i rifiuti, gli Agenti della Polizia Locale hanno rivenuto pneumatici e diversi pezzi di carrozzeria di autovetture verosimilmente di provenienza delittuosa.

L’intervento attivato dal Comandante Nacar si inserisce in un più vasto schema di attività di indagine e repressione di fenomeni criminali che ha portato, nei giorni scorsi, a sequestri e alla verifica di parti meccaniche e di carrozzeria provenienti da officine del circondario.

“Da un mese non sembrava convincente lo scarico di questi pezzi di veicolo nel territorio di Marigliano che ci hanno fatto presupporre della presenza di autofficine dedite a trasformare le auto rubate per cannibalizzarle e rimetterle , ripulite, sul mercato, smaltendo, sul territorio comunale i pezzi di risulta. Sento di ringraziare questi agenti di cui alcuni a scadenza di contratto per la professionalità mostrata e per gli spunti che hanno avuto conferma anche in recenti arresti di titolari di officine del circondario. Proveremo con i dati che abbiamo in possesso a risalire ad alcuni veicoli e proprietari” ha fatto sapere il comandante.