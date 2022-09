Da Sant’Anastasia a Striscia la Notizia: chi è Anastasia Ronca, la nuova velina

Anastasia Ronca, 22enne originaria di Sant’Anastasia ma residente a Somma Vesuviana, è la nuova velina di Striscia la Notizia.

Anastasia ha iniziato fin da piccola a calcare le passerelle di moda incantando tutti con la sua bellezza mediterranea e vincendo svariati premio tra cui miss Sant’Anastasia. Da quel momento, non ha più smesso di inseguire la moda e di mostrarsi su palchi importanti come quello di Miss Italia, punto di partenza per la carriera della ragazza.

Con un passato da ginnasta e varie apparizioni in programmi televisivi come Colorado e Temptation Island, Anastasia sarà la velina bionda di questa nuova stagione di Striscia e affiancherà la già nota Cosmary.

Si apre, dunque, un nuovo capitolo per la giovane Anastasia che, con il supporto della sua città, dal 27 settembre sarà ufficialmente parte di uno dei programmi più famosi della televisione italiana.