Covid, la proposta degli avvocati Alviti e Della Pietra: “Riapriamo l’ospedale militare di Agnano”

La struttura – da otto piani e usata dagli Usa fino al 2002 – potrebbe sopperire alla carenza di posti letto per i pazienti.

Una volta avviate le procedure previste dalla legge per ospitarvi persone in sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario o domiciliare – dicono il Segretario Regionale della Federazione nazionale Lavoratori Giuseppe Alviti e l’ Avv.

Angelo Della Pietra – si potrebbe utilizzare una struttura già nata per fini di cura e ristrutturata di recente. Speriamo che il Ministro Speranza e governatore De Luca valuti la nostra proposta per alleggerire gli ospedali napoletani al momento in grande difficoltà.

Una struttura che in poco tempo potrebbe mettere a disposizione tantissimi posti letto per la cura del coronavirus in tutte le sue forme.

Bisogna fare in fretta, perché quando l’enorme numero di asintomatici incontreranno le persone anziane, quelle con patologie già esistenti o quelle immunodepressi, e quando arriverà il picco influenzale, si potrebbe ripetere tutto quello che abbiamo già vissuto al nord nella prima fase della pandemia.

Siamo sicuri che la vostra scienza è coscienza è soprattutto l’esperienza che è stata acquisita in tutti questi mesi, farà valutare molto attentamente questa nostra proposta, che unità alla ricerca immediata in tutte le sue forme di nuovo personale rappresentano i cardini per affrontare questo tipo di patologia.