Ad oggi la Campania ha ancora 207mila vaccini in meno rispetto alla popolazione. E’ uno scandalo nazionale di cui nessuno parla. Incredibilmente nella regione a più alta densità abitativa d’Italia, sottraggono a 207mila cittadini campani il vaccino a cui hanno diritto”.

A dirlo è il presidente della regione Campania, Vincenzo De Luca, a margine di un appuntamento in provincia di Caserta. L’ex sindaco di Salerno ricorda, poi, che in regione “abbiamo 15mila dipendenti in meno nella sanità e tutto quello che si fa per l’epidemia Covid viene fatto avendo un apparato di 15mila unità lavorative in meno rispetto all’Emilia Romagna, al Veneto, la metà dei dipendenti che ha la Lombardia. Dico questo per rendere onore a migliaia di nostri dipendenti della sanità pubblica, che stanno dando una prova straordinaria di impegno”.

“Ci sono poi due elementi importanti per noi: abbiamo il dato più basso di occupazione delle terapie intensive, e il numero minore di decessi Covid in base alla popolazione. Il problema, in questo momento, è avere la disponibilità dei vaccini per accelerare nella campagna di immunizzazione” conclude De Luca.