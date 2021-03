I contagi in Campania aumentano a ritmo esponenziale. Gli ospedali per il momento reggono ma in caso di ulteriore crescita del contagio si potrebbe arrivare a uno stop dei ricoveri negli altri reparti.

“In Italia, secondo le previsioni, siamo nel pieno della terza ondata e ci avviamo ad avere un paese tutto in zona rossa, in Campania ci siamo già. Continuiamo a registrare un numero di positivi estremamente elevato, ieri 2700 in più con quasi 500 positivi sintomatici, se nell’ambito di questi 500 soltanto un 10% richiede il ricovero capite che dovremo liberare ogni giorno 50 posti letto in più nel nostro sistema ospedaliero”. Così il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, nella consueta diretta Fb del venerdì.

“Abbiamo una situazione estremamente seria – ha aggiunto – reggiamo ancora con le degenze, con i posti letto in intensiva ma è assolutamente necessario bloccare la crescita del contagio altrimenti diventa inevitabile nel giro di dieci giorni dover chiudere altri reparti per dover accogliere pazienti covid”.

(fonte foto: rete internet)

