Riceviamo e pubblichiamo un comunicato stampa dal movimento politico Siamo Anastasiani

Il movimento politico “sìAMO ANASTASIANI – IL FUTURO CHE CI MERITIAMO” lancia l’idea di costituire un Comitato per la Comunicazione Istituzionale: “In questo momento così delicato – in cui è facile insinuare dubbi e propagandare fake news, con il rischio di generare un effetto domino devastante – un ruolo fondamentale lo giocano le Istituzioni, ovviamente per una serie di motivi abbastanza comprensibili, uno su tutti: l’autorevolezza e l’attendibilità delle fonti” – spiega Ciro Terracciano, segretario del movimento.

“Non è affatto un caso – né una considerazione di secondo piano – se ciascuno dei rappresentati istituzionali (sindaci, governatori, ministri e finanche il Capo del Governo) utilizzino con frequenza tutte le piattaforme di comunicazione esistenti per comunicare ai cittadini le notizie più importanti per cui è necessario attenersi e da propagandare a loro volta” – continua il portavoce, Ciro Pavone.

“Il silenzio dell’Ente non è accettabile, perché non tranquillizza i cittadini e indirettamente genera una stato di confusione e paura. È il momento della calma e della serietà, per cui chiunque ha la possibilità di contribuire alla serenità sociale deve farlo, questo è un atto fondamentale per uscire dall’emergenza e (per quanto sia possibile) contribuire ad evitare che il contagio possa ulteriormente propagarsi, anche nel nostro territorio” – conclude Pavone.