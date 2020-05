Dopo due mesi di magnifici contest gastronomici come “Io resto a casa e preparo specialità” , l’artista poliedrico Angelo Iannelli, interprete di Pulcinella e Ambasciatore del Sorriso, concluderà il suo impegno nella serata di domenica 17 maggio con l’ultimo contest dedicato alla pizza, una delle eccellenze gastronomiche più conosciute nel mondo.

Anche stavolta tante famiglie si dedicheranno a preparare a casa una varietà di pizze per far conoscere e valorizzare le loro specialità inviando minivideo e foto sul seguitissimo profilo Facebook dell’attore Angelo Iannelli. Egli stesso ha voluto sottolineare che in questi due mesi di lockdown ha cercato sempre di portare armonia e serenità alle tante sofferenze che le famiglie italiane hanno dovuto fronteggiare con la lotta al Covid-19.

La pandemia per lui è stata una missione d’amore per dare sostegno alle persone più bisognose, invogliandole a partecipare nel gioco dei sorrisi. La maschera di Pulcinella ha provveduto a curare il benessere psicofisico dispensando semplici ma preziosi sorrisi e cercando di distrarre le persone dal continuo flusso di notizie tragiche, cercando di unire i nuclei familiari come in passato.

Può essere mai che deve essere sempre Pulcinella a ridare speranza a tutti!

I giudici del contest finale saranno le due eccellenze della pizza del sud, Luciano Sorbillo e Salvatore Di Matteo, i quali giudicheranno le pizze in concorso per questo gioco gastronomico d’intrattenimento e doneranno ticket gratuiti ai vincitori.

Questo duo ha dimostrato solidarietà sostenendo l’importante iniziativa sociale della simpaticissima maschera napoletana. Non resta che augurarvi un’altra domenica all’insegna della grande allegria con Pulcinella.

