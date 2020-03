Dopo l’interrogazione al Ministro della Giustizia e al ministro della salute per l’emergenza coronavirus al tribunale di Napoli, dove il deputato del movimento 5 stelle ha chiesto necessarie cautele per il Nuovo Palazzo di Giustizia il quale registra quotidianamente circa ottomila accessi di persone provenienti da tutta Italia, nella giornata di ieri, alla luce dell’emergenza nazionale per la diffusione del COVID-19, ha sollecitato il presidente del tribunale di Nola, ad adottare tutte le azioni igienico sanitarie necessarie al contrasto del contagio nel pieno rispetto delle linee guida concordate nel documento tra il Ministero della Giustizia, il Ministero della Salute e il Consiglio Nazionale Forense, con l’obiettivo essenziale di garantire avvocati, magistrati, uffici Unep e tutto il personale giudiziario di lavorare in ambienti costantemente igienizzati.