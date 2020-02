Coronavirus e sciacallaggio, il deputato Di Sarno (M5S) presenta una interrogazione al ministro dell’interno

Riceviamo e pubblichiamo un comunicato stampa dal deputato Gianfranco Di Sarno(M5S)

Presentata alla camera un’interrogazione a risposta scritta indirizzata al ministro dell’interno sull’emergenza coronavirus:

” I recenti dati evidenziano è l’esistenza di fenomeni speculativi su tali beni, con rincari oltre il 160% sui prezzi praticati al pubblico ed in molte zone del Paese è diventato difficile reperire gel disinfettanti, guanti sterili e mascherine nella grande distribuzione o nelle farmacie;

– per tali ragioni la popolazione ricorre anche ad acquisiti on-line e a siti di e-commerce, dove pure si registrano speculazioni intollerabili, con prezzi stellari ed aumenti pari al 650%, approfittando dell’apprensione diffusasi tra i cittadini;

– le associazioni a tutela dei consumatori denunciano lo sciacallaggio attualmente in atto sui prodotti igienico-sanitari, che i cittadini hanno necessità di procurarsi per la tutela di un bene primario e costituzionalmente protetto, qual è la salute ;

– a fronte delle numerose segnalazioni, la Procura della Repubblica di Milano ha aperto un fascicolo, annoverando tra le ipotesi di reato “manovre speculative su merci”, volto a punire chiunque compie manovre speculative su generi di largo consumo e di prima necessità, in modo tale da determinare la rarefazione o il rincaro sul mercato interno.”

Il deputato di Sarno ha chiesto in che modo si intende agire e quali misure adottare per assicurare il monitoraggio dei prezzi e scongiurare fenomeni speculativi come quelli in atto.