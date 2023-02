Consiglio sicurezza, la relazione di D’Errico in aula: “Acerra più sicura grazie ai nostri vigili”

ACERRA – Videosorveglianza, pubblica illuminazione, rigenerazione urbana nelle aree più difficili e a rischio: sono alcuni degli interventi che ha in programma l’amministrazione comunale di Acerra, contenuti in una relazione a firma del sindaco Tito d’Errico, letta nel corso dell’ultimo Consiglio comunale ed approvata dalla maggioranza del civico consesso.

“Il tema della sicurezza e della legalità – ha spiegato d’Errico – è ritenuto prioritario da questa amministrazione comunale, che in continuità con quella precedente ha già realizzato diversi interventi, ed altri ne ha in programma, che si aggiungono alle misure messe in campo da Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri e Guardia di Finanza. Alle forze dell’ordine va il sentito ringraziamento di tutta la comunità acerrana per il lavoro che quotidianamente viene svolto sul territorio. Di concerto con le forze dell’ordine nazionali, tuttavia, il nostro corpo di Polizia Locale è divenuto un partner istituzionale serio ed affidabile, non solo per i tradizionali aspetti di polizia stradale, amministrativa, edilizia ed ambientale, ma anche per le specifiche questioni relative al contrasto del degrado e dei fenomeni illeciti che assillano una realtà di medie dimensioni come Acerra, che rientra nell’area Metropolitana di Napoli, la terza città d’Italia”.

D’Errico ha poi sottolineato che l’amministrazione comunale da lui guidata “intende continuare a muoversi in un’ottica di sicurezza integrata in cui rientrano l’implementazione della videosorveglianza e dell’illuminazione della città, una programmazione per interventi di rigenerazione urbana delle aree più difficili e a rischio, oltre all’organizzazione di incontri e dibattiti nelle scuole con l’interlocuzione di associazioni e delle stesse forze dell’ordine”. “Ringrazio i consiglieri di maggioranza per aver approvato il documento da me relazionato in Assise – ha concluso – invito tutti a fare ognuno la propria parte ed a lavorare nell’esclusivo interesse della nostra amata Acerra, che nonostante alcune criticità resta una città sufficientemente più sicura anche rispetto ad altre realtà vicine”.