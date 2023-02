“Conoscere la guerra per la pace”: Rotary riunisce onorevole, generale e docenti al liceo

ACERRA. In una sala gremita in maniera traversale da studenti e cittadini interessati, si è tenuto il dibattito organizzato dal Rotary Club Acerra-Casalnuovo “Conoscere la guerra per garantire la pace, riflessioni sulla natura dei conflitti del XXI Secolo”.

Un appuntamento organizzato ad un anno dallo scoppio della guerra in Ucraina e che ha convogliato nell’auditorium del liceo Alfonso Maria de’ Liguori, voci di esperti della materia e nomi di rilievo istituzionale.

I lavori, introdotti dal dirigente scolastico Giovanni La Montagna, sono stati moderati da Vincenzo D’Anna, socio del Rotary Club Acerra-Casalnuovo, presieduto da Donato D’Iorio, che ha preso la parola per un saluto. Tra gli interventi che hanno calamitato l’attenzione dei tanti giovani presenti nell’auditorium quelli del generale di Divisione dell’Esercito Luigi Vinaccia, della docente del Dipartimento di Storia e Filosofia Vincenza Troncone e dell’on. Carmela Auriemma, deputata eletta col Movimento 5 Stelle ed ex studentessa del De Liguori.

“La pace e la concordia tra i popoli sono l’ossatura della nostra carta costituzionale. Dialogando con gli studenti del Liceo Alfonso Maria De Liguori, abbiamo ribadito questo importante passaggio della nostra storia e dell’impegno perpetuo nel garantire una pace giusta alla luce dei conflitti in corso nel mondo, dall’Ucraina allo Yemen, dall’Etiopia alla situazione in Afghanistan.” ha dichiarato la parlamentare pentastellata.

“Ringrazio il Rotaract Club Acerra – Casalnuovo A. Montano per l’organizza e il preside del Liceo de’ Liguori, Giovanni La Montagna, e la comunità scolastica per aver ospitato questo importante momento.” A chiudere i lavori e l’intenso dibattito l’intervento di Lucio Altieri, assistente del Governatore D2101.