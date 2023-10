Comune porta i cittadini delle associazioni, Mercatino delle Opportunità in villa

CASORIA. Uno scambio costante. Un incontro che diventa osmosi. L’amministrazione comunale targata Raffaele Bene abbatte le barriere tra le diverse associazioni e organizza per domenica “Il Mercatino delle Opportunità”.

Si tratta di un’occasione di incontro pressoché unica per tutti i sodalizi e i gruppi presenti sul territorio comunale che potranno così interfacciarsi e confrontarsi sia tra loro che con i cittadini che parteciperanno. La manifestazione, organizzata dall’assessorato alle Politiche Sociali, guidato da Marianna Riccardi, è, infatti, fissata per domenica 15 ottobre dalle ore 10 presso la villa comunale di via Pio XII. Per i cittadini sarà l’occasione di conoscere tutte le realtà associative del territorio, da quelle sportive a quelle culturali fino a quelle a scopo sociale. Per le associazioni è l’opportunità di fare davvero rete e creare un ponte costante con la cittadinanza.

“Si nota sempre di più in tutte le fasce sociali e d’età la voglia di fare rete e ricostruire a Casoria quel senso di comunità che per troppi anni è andato perso. L’impegno civile e l’aggregazione sono antidoti al degrado sociale che purtroppo permea anche le nostre realtà” afferma il sindaco Raffaele Bene.

“La vivacità delle associazioni è un tratto distintivo di questo periodo di ripresa e con l’appuntamento di domenica vogliamo aiutare e dare spazio sia alle nuove realtà che ai sodalizi storici che da sempre operano per una Casoria vista come comunità partecipata e viva” ha dichiarato l’assessore alle Politiche Sociali Marianna Riccardi.