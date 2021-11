Commando entra nel bar e spara all’impazzata: 5 feriti

ARZANO – Cinque persone sono rimaste ferite in un agguato avvenuto vicino ad un bar in via Ignazio Silone ad Arzano, alle porte di Napoli. Sul posto vi sono i carabinieri le ambulanze; non si conoscono le condizioni dei feriti. I militari stanno tentando di ricostruire l’accaduto anche per accertare la natura verosimilmente di tipo camorristico dell’azione criminale.

Tra le cinque persone rimaste ferite in serata ad Arzano all’interno del ‘Roxy Bar’ vi è una persona estranea colpita per errore dal commando camorrista che ha agito in serata, intorno alle 20. Lo si apprende da fonti investigative. Ignoti sono entrati all’interno del locale ed hanno sparato diversi colpi d’arma da fuoco.

C’è stato terrore tra gli avventori del bar e i cittadini di Via Silone. Le cinque persone ferite sono state portate nei vicini ospedali; sembra, fanno sapere i carabinieri, che non siano in pericolo di vita.

Foto da frame diretta TeleClub