Comizi al Duomo, D’Errico e Lettieri: “Acerra saprà scegliere la concretezza”  

E Crimaldi (FdI) contrattacca nella stessa piazza dove il giorno prima era stata la coalizione centro,sinistra: “I due centrosinistra facce della stessa medaglia”

Mercoledi sera la coalizione “centro,sinistra” ha chiuso ad Acerra la sua campagna elettorale in una piazza Duomo gremita. Sul palco il sindaco uscente, Raffaele Lettieri, 52 anni, geometra, al termine del suo secondo mandato e ora candidato al consiglio comunale, ha salutato calorosamente il candidato sindaco della coalizione, Tito D’Errico, 59 anni, medico reumatologo sostenuto da una compagine di 12 liste, 10 civiche e 2 di partito, Azione ed Europa Verde. “Acerra ha sempre saputo scegliere – le parole di Lettieri che hanno dato il via al comizio – e anche questa volta saprà cosa scegliere perché sceglie la concretezza delle cose che in questi anni sono state fatte, la concretezza di chi lavora. Perché Acerra sceglie sempre chi lavora. Tito D’Errico è già stato vicesindaco, con lui la città sarà in buone mani”. “Voglio ringraziare tutti voi – il discorso di D’Errico – e gli esponenti politici sovracomunali che mi stanno appoggiando, Carlo Calenda, Matteo Richetti, Giuseppe Sommese e Francesco Emilio Borrelli. Per me questa è stata una bellissima esperienza. Ho visto gli acerrani che mi hanno raccontato le loro apprensioni e preoccupazioni. A voi tutti dico che lavoreremo per una città vivibile. Abbiamo analizzato tutti i problemi ai quali daremo seguito nel modo più giusto. Il nostro progetto è pronto ma per realizzarlo ci sarà bisogno di ogni singolo voto”.

Sempre nella piazza del duomo di Acerra, ieri sera ha chiuso la sua campagna elettorale anche Vincenzo Crimaldi, medico, 59 anni, candidato sindaco sostenuto da Fratelli d’Italia e da due civiche, una della Lega. “Non faccio distinzioni, le coalizioni “centro,sinistra” e “centrosinistra” – il discorso di Crimaldi – sono due facce della stessa medaglia. E’ il centrosinistra che ha governato negli ultimi dieci anni e che vuole farci credere che Acerra sia un’isola felice, l’isola che non c’è. Un’oligarchia che vuole riconquistare posti di potere con i suoi oligarchi e che per il proprio utile ha creato un sistema di difficoltà economiche, sociali e lavorative”. Stasera, a piazza Castello, chiusura della campagna per la coalizione composta da PD, M5S e 11 civiche in sostegno al candidato sindaco Andrea Piatto, 55 anni, impiegato. Previsto un concerto di Avitabile.