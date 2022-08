Coffee is always a good idea !

La finale del Leva Contest la gara di qualità in estrazione del caffè su macchina a leva il 18 settembre a Napoli

Quando si entra in un bar si è sempre indecisi su cosa prendere al banco, se la scelta cade su di una bibita non possiamo mai sapere cosa contiene la bottiglietta, anche la ricetta della Coca Cola è segreta, figuriamoci quella degli altri prodotti meno blasonati. Quindi scegliere un caffè nostrano è “sempre una buona idea” a tute le ore del giorno. Studi scientifici hanno dimostrato che la bevanda napoletana non è da demonizzare e che anzi, con moderazione, fa bene. Bere il caffè facilita la digestione, stimola la secrezione gastrica e biliare e poi il caffè fa bene perché aumenta la sensazione di benessere. Non esiste buongiorno che non porti con sé il profumo dell’espresso e dietro ogni grande donna c’è un’ottima tazza di caffè, a riempire una stanza basta una caffettiera sul fuoco. Ah che bell’ ‘o cafè, pure in carcere ‘o sanno fâ, co’ â ricetta ch’a Ciccirinella, compagno di cella, ci ha dato a mammà. Senza necessità di andare a Poggioreale per bere una tazzulella di caffe, basta attendere domenica 18 settembre e recarsi presso la storica piazza Municipio di Napoli, dove dalle ore 16.00 si terrà la finale del “Leva Contest 2022”, organizzato dall’Associazione dei Maestri dell’Espresso Napoletano e promosso dal Comune di Napoli. L’evento che celebra il mondo del caffè, la sua tradizione e la grande passione che ne hanno i baristi napoletani, sarà diretto da Francesco Costanzo (già recordman mondiale per numero di caffè espresso estratti in un’ora e Presidente dell’Associazione Maestri dell’Espresso Napoletano) accompagnato nel coordinamento da Mauro Illiano (Caffesperto – Fondatore dell’Accademia Napoli Coffee Experience). La manifestazione avrà inizio con l’incontro “Latte Art” presentato e coordinato da Carmela Maresca, neo campionessa italiana WLAGS categoria “red jug”. Si proseguirà alle ore 17.30 con il Leva Sensory Contest, gara di qualità in estrazione su macchina a leva. Chiuderà l’evento la Finale del Leva Contest 2022, che vedrà come protagonisti il duo Antonio Tamburrino – Michele Pisapia (vincitori delle selezioni svoltesi durante Gustus 2021 a Napoli) che cercheranno di superare il record mondiale attualmente detenuto dal duo Costanzo – Arcella.

Durante la serata i visitatori potranno partecipare a momenti di confronto con i protagonisti, nonché intervenire alle dimostrazioni e alle call to action. Francesco Costanzo ha dichiarato: «È sempre un’emozione indescrivibile organizzare un Leva Contest ai piedi del Maschio Angioino. Sarà una sfida incredibile, uno spettacolo in cui l’adrenalina non mancherà di certo. L’appuntamento è per tutti gli appassionati, i baristi, ma anche per il pubblico. Sono molto contento che per la seconda volta portiamo a Napoli un evento unico nel suo genere». Gli fa eco Mauro Illiano: «Portare il caffè in piazza a Napoli è sempre una grande gioia, un atto di gratitudine verso un popolo che vive di e per questa bevanda. Questo evento è molto più che una gara, è un vero e proprio festival che la nostra città è oramai pronta ad ospitare».

https://www.youtube.com/watch?v=_9bKJWHLXp0

Harry di Prisco