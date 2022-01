Clochard, la colazione coi francescani e i primi aiuti

Somma Vesuviana – Il parroco della chiesa Santa Croce in Santa Maria del Pozzo Casimiro Sedzimir è intervenuto sull’ormai arcinota vicenda del clochard.

“Sono profondamente dispiaciuto e frastornato nell’apprendere di una non sensibilità di noi frati e dell’intera comunità francescana di Santa Maria del Pozzo. Ho personalmente visto l’uomo ritratto a dormire nell’androne del convento solo al mattino. Con lui ho fatto colazione e gli ho messo a disposizione i bagni per l’igiene personale. Ho cercato di capire quali fossero le sue difficoltà, e cosa l’avesse spinto a trovare quell’improvvisato, e certamente non dignitoso, riparo di notte.

Mi ha riferito di non essere sommese, di trovarsi solo di passaggio, in cammino, in pellegrinaggio dal Papa . Dopo un breve colloquio, si è soffermato in chiesa con operatori della parrocchia, i quali, con discrezione e garbo, gli hanno offerto assistenza ed aiuto, ma tra una cosa e l’altra è andato via per la sua strada, senza girarsi indietro. Di seguito ho appreso dell’interessamento del Primo Cittadino e ci siamo tutti rassicurati. Spero ed auguro a quel signore di ricevere l’aiuto psicofisico che merita, da persone qualificate ed idonee a farlo, affinché possa ritrovare se stesso in seno ai propri cari. Pace e bene, Casimiro Sedzimir ofm”