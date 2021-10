POMIGLIANO D’ARCO – L’azienda intanto ha già concesso l’incontro con i sindacati che hanno chiesto chiarimenti su chiusura e trasferimento

“Nel formularle i migliori auguri per l’incarico e di buono e proficuo lavoro, le chiediamo di voler incontrare la delegazione sindacale della FP Cgil per le presentazioni di rito e per rappresentarle il momento di incertezza che i lavoratori tutti stanno vivendo in riferimento alle sempre più insistenti indiscrezioni su un trasferimento delle attività. Nel merito, nessuna informazione è a conoscenza delle organizzazioni sindacali per cui si ritiene necessario un primo confronto informativo”.

La richiesta è stata inviata ieri dal segretario della Cgil FP, Marco D’Acunto, a Maria Pisacane, amministratore delegato della Ios, la società che gestisce la clinica convenzionata San Felice di Pomigliano, sulla quale pende l’ipotesi di una chiusura della struttura di via Mauro Leone e il conseguente trasferimento delle attività “in piccola parte nella vicina clinica Meluccio” e “in larga parte nella più distante clinica Trusso, a Ottaviano”, come del resto ha confermato la stessa società.

Nel frattempo i gruppi consiliari del Partito Democratico di Pomigliano e della civica Pomigliano 2020, sempre ieri hanno pubblicato un comunicato congiunto attraverso cui esprimono preoccupazione per l’ipotesi di trasferimento perché “tale circostanza – scrivono – rappresenterebbe una grave perdita per la città di Pomigliano in termini di offerta sanitaria specialistica nonché una situazione di disagio per i lavoratori. Facciamo appello al buon senso e alla lungimiranza della proprietà, che rappresenta un serio gruppo imprenditoriale del settore sanitario, affinché possa coniugare le esigenze dell’azienda con i bisogni socio assistenziali del territorio di Pomigliano e con la tutela delle esigenze dei lavoratori”. Intanto l’azienda ha concesso l’incontro con i sindacati. Si terrà nei prossimi giorni.