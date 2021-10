Cliente non può uscire e a Portici nasce lo spaccio delivery: corriere preso con la coca

Il cliente aveva bisogno di droga ma non poteva uscire, la misura degli arresti domiciliari a cui era sottoposto glielo impediva. Non c’è altra soluzione: l’acquisto deve essere a domicilio. L’uomo non aveva però fato i conti con il destino. Non appena il pusher entra in casa – Federico Vignola, 27enne del posto già noto alle forze dell’ordine – arrivano anche i Carabinieri che dovevano verificare la sua presenza nell’appartamento.

La cessione di droga è in diretta e i Carabinieri arrestano il 27enne che aveva ceduto una dose di cocaina al proprietario di casa. La perquisizione si estende e i militari passano da un appartamento all’altro. Si va a casa dell’arrestato e lì vengono rinvenuti e sequestrati 1 sfollagente in metallo, 2 frangi-vetro e 2 coltelli a serramanico oltre ad una dose di hashish.

L’arrestato è in attesa di giudizio.