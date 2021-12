Clan e coop, indagato ex responsabile ambito. Sindaco: “Incarico non rinnovato”

POMIGLIANO D’ARCO – Il sindaco di Pomigliano D’Arco Gianluca Del Mastro chiarisce alcuni punti dell’indagine aperta dalla Dda di Napoli sulle infiltrazioni dei clan nel Terzo Settore. Tra i Comuni sotto la lente c’è anche Pomigliano e il primo cittadino evidenzia anche i rapporti (attualmente cessati) con l’indagato.

“La Direzione Distrettuale Antimafia della Procura della Repubblica di Napoli ha avviato un’indagine su una serie di cooperative che lavorano nel settore delle politiche sociali in Campania. Attualmente risulterebbe indagato l’ex responsabile d’ambito (dal 2013) a cui, dall’inizio del 2021, non era stato rinnovato l’incarico.”

“L’Amministrazione continua senza sosta, come sempre, a monitorare tutte le procedure per verificare la regolarità di tutte le aziende e le cooperative che collaborano col Comune di Pomigliano. Qualora si dovessero verificare condizioni ostative al prosieguo dei rapporti contrattuali già in essere, saranno adottati i necessari provvedimenti previsti dalla normativa vigente. La trasparenza e la correttezza procedurale costituiscono il contrassegno della nostra Amministrazione” conclude Del Mastro.