Cisterna, volontari sistemano la biblioteca danneggiata dai vandali

Presa di mira la biblioteca comunale “Arcangelo Di Sena” di Castello di Cisterna. Lo sdegno della comunità e l’aiuto concreto dei volontari del servizio civile.

I vandali non vanno in vacanza.

Dopo lo sgomento e la rabbia per quanto accaduto lo scorso giorno a Castello di Cisterna, dove alcuni vandali hanno fatto irruzione nella biblioteca comunale “Arcangelo Di Sena”, recando non pochi danni, arriva la solidarietà. Appresa la notizia, il sindaco e alcuni tecnici del comune si sono recati sul posto per constatare l’entità del danno e, hanno sporto denuncia ai carabinieri.

Al di là dei diversi messaggi di sostegno diffusi sulla pagina Facebook del paese, questa mattina i volontari del servizio civile si sono recati in biblioteca per sistemare gli ambienti colpiti.

Ricordiamoci che un danno fatto a un bene comune, pregiudica anche il futuro di chi lo compie.