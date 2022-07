Circum, odissea senza fine: personale a casa col Covid e altre corse tagliate

Non c’è pace per gli utenti della linee vesuviane di Eav. Quella iniziata oggi, infatti, appare un’altra giornata di forti disagi per gli utenti della Circumvesuviana.

Ai problemi per la mancanza di personale causa Covid e di carenza di convogli a disposizione, si è aggiunto in queste ore un guasto alla stazione di Barra che ha di fatto bloccato due linee, a cominciare da quella più frequentata dai turisti che porta in penisola sorrentina.

Lo fa sapere lo stesso Ente Autonomo Volturno che in una nota informa come ”causa guasto alla stazione di Barra, la circolazione è momentaneamente sospesa sulle linee Sorrento e Poggiomarino”.