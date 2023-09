Chiede di vedere camere per rubare dalla casa, arrestato terrore degli hotel

Pompei – Era diventato il terrore delle strutture alberghiere di Pompei dalle quali, approfittando della temporanea distrazione dei suoi interlocutori, sarebbe riuscito a portare via parte dell’incasso.

Per questo motivo, gli agenti del locale commissariato, in esecuzione di un’ordinanza cautelare emessa dal gip del tribunale di Torre Annunziata su richiesta della Procura, hanno posto agli arresti domiciliari un uomo, già noto alle forze dell’ordine per reati contro il patrimonio e la persona (del quale non sono state fornite le generalità): è accusato di avere commesso un serie di furti aggravati dal mezzo fraudolento.

Stando alla ricostruzione investigativa, l’indagato avrebbe portato via in più occasioni denaro in contanti dalla cassa della reception di diverse strutture ricettive, approfittando della distrazione del personale addetto, personale al quale l’uomo chiedeva di poter visionare una camera col solo proposito di fare lasciare momentaneamente la cassa sguarnita e poter agire indisturbato.