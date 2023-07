Centro antiviolenza a Casoria, nuovi sostegni a vittime e figli coi voucher regionali

Casoria. Il Comune di Casoria innesta un altro tassello fondamentale nella battaglia per i diritti e l’uguaglianza, portata avanti con molteplici iniziative dall’amministrazione targata Raffaele Bene. Nella giornata di lunedì l’assessore ai Servizi Sociali Marianna Riccardi è stata in Regione per partecipare all’appuntamento fissato per presentare le nuove misure a sostegno delle donne vittime di violenza e dei loro figli, compresi gli orfani di femminicidio. A confrontarsi, oltre all’esponente della giunta casoriana, le consigliere regionali Carmela Fiola e Loredana Raia, la presidente della Consulta femminile regionale Ilaria Perrelli, la dirigente regionale delle Politiche Sociali Maria Somma e la dirigente Anpal Monica Buonanno.

L’adesione del Comune è un passaggio chiave per migliorare i servizi offerti tramite il centro “Donna, vita, libertà” dedicato alle donne vittime di violenza ed aperto lo scorso marzo. L’equipe è composta da coordinatrice, operatrice di sportello, assistente sociale, educatrice, psicologa ed avvocato. Attualmente sul territorio insistono due centri antiviolenza in via Pio XII e via Nazionale delle Puglie, sui quattro complessivi dall’Ambito 18 dei Comuni di Casoria, Casavatore e Arzano.

Lo sportello d’ambito del centro antiviolenza “Donna, vita, libertà” accoglie donne che subiscono o che si sentono minacciate da qualsiasi forma di violenza, sia essa fisica, sessuale, psicologica, economica o verbale. Tra i servizi offerti ci sono accoglienza, ascolto e sostegno, assistenza psicologica, assistenza legale, orientamento ai servizi territoriali ed orientamento al lavoro. Ora, proprio grazie all’erogazione dei voucher regionali, regolati secondo i parametri fissati, si andrà nel profondo ad aiutare chi è sotto scacco della violenza di genere o ha affrontato drammi familiari, favorendo anche l’inserimento nel mondo del lavoro o supporti al pagamento di canoni di locazione ed utenze.

“La sinergia istituzionale è fondamentale per dare una base concreta al lavoro che stiamo portando avanti nelle scuole e nelle associazioni. La mano che tendiamo deve essere però così forte da portare via tante donne e i loro figli dall’incubo della violenza di genere” ha dichiarato l’assessore alle Politiche Sociali Marianna Riccardi.

“Stiamo facendo un lavoro importante sul fronte dei diritti e i servizi del centro antiviolenza saranno il fulcro di questo percorso cominciato da tempo” ha evidenziato il sindaco Raffaele Bene.