Castello di Cisterna, Patrizia Rinaldi presenta il suo libro: “Un guaio di notte”

La stagione 2023 di Biblioteca Animata continua con i suoi appuntamenti. Mercoledì 28 giugno, la Cripta dell’Abbazia di San Nicola di Castello di Cisterna ha ospitato la presentazione di “Guaio di notte”, il nuovo romanzo crime di Patrizia Rinaldi pubblicato da Rizzoli. Ricordiamo che la scrittrice Patrizia Rinaldi è celebre anche per aver pubblicato la quadrilogia Blanca a cui è ispirata la serie trasmessa dalla Rai.

All’incontro hanno preso parte, oltre all’autrice; Annamaria Silvestro in qualità di presidentessa del “Circolo Culturale Passepartout”; Rosa Barone, fondatrice del circolo; Aniello Rega, sindaco di Castello di Cisterna e Fiorella Chirollo, presidentessa della Pro Loco Castrum. Questo dialogo con gli autori nasce grazie alla volontà del circolo culturale Passepartout, che da sempre si impegna a portare la cultura ovunque, in particolare nelle scuole, in quanto luogo per eccellenza deputato alla cultura.

Dialogo con l’autrice Patrizia Rinaldi

Partiamo dal titolo “Guaio di notte”, l’autrice spiega che a Napoli un guaio molto brutto si definisce “guaio di notte”, perché di notte qualsiasi imprevisto si complica, però, ha anche un’accezione ‘crime’ ovvero: un guaio tenebroso. Ed è proprio questa doppia dimensione che definisce le due protagoniste del libro: La Signora e una ragazza dai tratti asiatici di nome Andrea.

Due figure femminili diverse in tutto: per età, per provenienza sociale e per definizione geografica. Ma hanno un comune denominatore ovvero, entrambe fuggono dal loro passato e possiedono una mancanza: La Signora, pur volendo non ha potuto essere madre; Andrea, pur volendo non ha potuto essere figlia. È proprio grazie a queste mancanze che le protagoniste si incontrano e diventano una famiglia, portando avanti il loro programma narrativo. Un bel giorno, a corto di soldi, si reinventano detective private e si lanciano a risolvere un caso.

Lo scrittore, Robert Mckee sostiene che, una buona storia vuol dire una cosa che vale la pena di essere narrata e che il mondo vuole ascoltare e, questa, è una di quelle!