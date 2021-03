Riceviamo e pubblichiamo dall ‘Associazione Politico Culturale IlCastellodiCisterna

L’Associazione Politico Culturale IlCastellodiCisterna, ha ufficializzato il nome del proprio candidato a Sindaco per la prossima tornata elettorale. È l’architetto Andrea Di Sena; 47 anni, laureato in Architettura nel 2001 e Dottore di Ricerca e Specialista in Conservazione dei Beni Architettonici all’Università Federico II di Napoli. Libero professionista, svolge la sua attività sul territorio campano. Sposato con la sua compagna di una vita, hanno un figlio di otto anni.

“Ringrazio gli amici, uomini e donne del gruppo il Castello di Cisterna, che riponendo la loro fiducia in me, hanno deciso che potessi essere il profilo giusto per rappresentarli nella prossima tornata elettorale. Per la prima volta nella storia di questo paese il candidato a Sindaco NON si “sceglie da solo”, ma è condiviso democraticamente all’interno di un gruppo politico.

Metto in campo la mia esperienza professionale che mi ha consentito di confrontarmi con le complicate dinamiche cittadine; nonché quella derivante dal mondo accademico e all’interno delle Associazioni (prima nella storica Azione Cattolica e poi nella Proloco Castrum che ho contribuito a fondare e per la quale sono stato a lungo Presidente).

Come Gruppo riteniamo che sia necessario una svolta radicale nel modo di fare e intendere la politica sul territorio comunale, mettendo da parte personalismi, facili promesse e false illusioni. È necessario tornare a fare politica sul campo, per rispondere alle richieste di un paese, dalle tante criticità ma anche dalle enormi potenzialità purtroppo inespresse o peggio ancora mortificate da una “politica clientelare” sorda alle reali esigenze dei propri cittadini e alla ricerca solo di facili consensi. Abbiamo individuato otto punti programmatici entro cui far confluire le nostre idee per il rilancio sociale, culturale, urbanistico, ed economico del territorio:

Politiche sociali; Sport e cultura; Ambiente e Green Economy; Pianificazione urbana tutela e rilancio del patrimonio edilizio comunale; Sicurezza del territorio;Politiche scolastiche; Commercio, sviluppo e lavoro; Macchina amministrativa e semplificazione burocratica.

Concetti come solidarietà, equità’, trasparenza, concretezza, legalità, dovranno essere i capisaldi del nostro modo di agire. Solo così possiamo sperare in una nuova primavera per Castello di Cisterna

E come amiamo dire sempre: Tuttiinsiemesipuò tuttinsiemesideve”