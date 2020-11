Casoria, sicurezza alimentare e tutela del lavoro: in un’azienda i carabinieri trovano 11 lavoratori in nero

A Casoria i carabinieri del NIPAAF del comando gruppo forestale di Napoli, insieme ai carabinieri del nucleo ispettorato del lavoro di Napoli, hanno controllato diverse attività commerciali e varie aziende. Durante i controlli, i militari hanno ispezionato una ditta che si occupa di commercio all’ingrosso e al dettaglio di generi alimentari. I carabinieri hanno trovato 11 lavoratori in nero, di questi 2 sono irregolari sul territorio nazionale e 2 percepivano il reddito di cittadinanza.

Sul piazzale della ditta erano depositati vari scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione, imballaggi in plastica e imballaggi in legno. Molteplici le irregolarità riscontrate dai carabinieri. Molti i documenti o le autorizzazioni mancanti. Numerosi i prodotti sequestrati.

La particolarità è costituita dal fatto che sulle etichette delle confezioni di aglio era riportata la dicitura relativa al prodotto “or. sp” (prodotto di origine spagnola). Quest’ultima definizione è attribuita dal venditore ma in realtà il prodotto era raccolto in mazzetti con una fascetta adesiva riportante i colori del tricolore italiano. In questo modo si induceva il consumatore ad associare il medesimo prodotto ad origine italiana.

Quasi 15mila euro le sanzioni amministrative irrogate mentre il rappresentante della ditta è stato anche denunciato per frode in commercio e per aver “assunto” in nero 2 cittadini clandestini.

I controlli continueranno nei prossimi giorni.