Casoria ha un nuovo Puc dopo 40 anni: nasce Città Green e Multicentrica

CASORIA – L’ora della storia per la Città di Casoria scocca poco dopo le 13 di oggi, martedì 27 dicembre 2022, quando con 16 voti favorevoli, compresi due consiglieri di minoranza del Movimento 5 Stelle, viene approvato il Piano Urbanistico Comunale che la comunità attendeva da oltre 40 anni.

E’ stata l’Amministrazione guidata da Raffaele Bene, al termine di un lungo lavoro portato avanti con dirigente comunale, professionisti, esperti ed associazioni, a mandare in soffitta il vecchio piano regolatore e a tracciare la Casoria del futuro. Un piano che ha ricevuto apprezzamenti anche da forze di opposizione, e che concede finalmente tutti gli strumenti necessari a chi governerà per realizzare una Città moderna in ogni suo aspetto.

“Sarà una Città multicentrica perchè nella concezione moderna ogni città-territorio come la nostra Casoria non può prescindere dall’idea di avere più centri” ha spiegato Raffaele Bene nel corso del suo intervento.

“Con questo piano voltiamo per sempre pagina su Casoria come paese, concetto che ha prestato il fianco anche alla speculazione edilizia: saremo una Città-Territorio non solo per popolazione ma anche per i servizi, con una porta aperta su Napoli, sull’Italia e sull’Europa grazie al nuovo piano di mobilità. Possiamo dire a pieno titolo di aver progettato una Città Green, visto che per i casoriani sarà possibile grazie al sistema integrato di trasporti arrivare ovunque senza prendere l’auto. Metropolitana, Aeroporto, Alta Velocità: tutto sarà raggiungibile senza ricadute sul traffico. Una parte fondamentale è nella riqualificazione delle aree dismesse e nella destinazione di una zona a sede universitaria.”