Caso Pomigliano, il PD nomina il commissario: è Annunziata. Rimosso Riccio

Tolto dall’incarico il segretario cittadino del partito, l’avvocato amministrativista che con le sue dimissioni e con quelle dei suoi fedelissimi aveva dato il via alla caduta del sindaco di centrosinistra Gianluca Del Mastro

Giuseppe Annunziata è stato nominato commissario del circolo cittadino del PD di Pomigliano. E’ stata dunque affidata direttamente alle mani del nuovo segretario del Partito Democratico di Napoli e dell’area metropolitana la responsabilità di gestire la patata bollente del caso politico che si è creato nella città delle fabbriche, dove sia il Partito Democratico che il Movimento Cinque Stelle hanno ritirato la loro partecipazione alle prossime comunali del 14 e 15 maggio. Una partecipazione che è stata resa impossibile anche a causa dei tempi troppo stretti per organizzare una campagna elettorale adeguata.

La Congiura

Il sindaco di centrosinistra, Gianluca Del Mastro, era stato fatto cadere appena il 17 febbraio scorso grazie a una “congiura” ordita dal segretario cittadino del PD, Eduardo Riccio, che con le sue dimissioni e con quelle di alcuni suoi fedelissimi dal consiglio comunale non hanno dato il tempo allo stesso Partito Democratico di mettere in piedi una coalizione in grado di contrastare quella civica del già sei volte sindaco 84enne Lello Russo, appoggiato proprio da Riccio. Intanto l’artefice principale di questa situazione, il segretario cittadino del PD di Pomigliano appunto, con questo commissariamento è stato rimosso dall’incarico. Al suo posto si occuperà della ricostruzione del partito Giuseppe Annunziata. “Quella di Pomigliano è una vicenda dolorosa”, il commento a caldo del neocommissario.