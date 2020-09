Casalnuovo di Napoli: Carabinieri arrestano 21enne per tentato omicidio

In data odierna, in Casalnuovo di Napoli (NA), è stata eseguita da personale della Compagnia di castello di Cisterna e della locale Tenenza Carabinieri, un’ordinanza applicativa delle misura cautelare personale della custodia in carcere – emessa dal G.I.P. dei Tribunale di Nola, su richiesta della locale Procura – nei confronti di un ventunenne, gravemente indiziato di tentato omicidio e di porto di armi od oggetti atti ad offendere avvenuto in Casalnuovo di Napoli in data 06/09/2020 ai danni di un coetaneo, nel corso di una lite insorta, per futili motivi, al termine di una festa di compleanno.

L’indagine, in particolare, ha consentito di individuare l’autore dei fatti reato contestati, sulla base delle dichiarazioni delle persone informate sui fatti e sulla scorta dell’esame delle immagini degli impianti di videosorveglianza presenti nella zona. Il movente della lite/colluttazione è attribuibile ad alcune frasi offensive rivolte ad una giovane ragazza, nel corso di una festa di compleanno da altri partecipanti.

L’arrestato è stato associato presso la Casa Circondariale di Napoli – Poggioreale.