Casalnuovo comincia l’avventura in serie D, primo abbonamento al sindaco

CASALNUOVO – Il Real Casalnuovo consegna il suo primo abbonamento della storia ad un tifoso speciale: il sindaco Massimo Pelliccia. Il primo cittadino ha voluto acquistare personalmente l’abbonamento in segno di sostegno e forte amicizia nei confronti della nostra società e del nostro progetto volto alla valorizzazione sportiva e sociale del territorio. La consegna ufficiale del tagliando per accedere alle gare interne allo stadio “Domenico Iorio” è avvenuta a Palazzo Salerno-Lancellotti, edificio comunale che ha accolto il presidente del Real Casalnuovo Antonio Stompanato, staff, squadra e tutti gli addetti ai lavori. Un evento per rafforzare il rapporto di collaborazione e stima reciproca a cui hanno partecipato numerosi tifosi. Un anticipo dell’evento ufficiale di presentazione della squadra che avverrà annunciato nei prossimi giorni.

Le parole del presidente Antonio Stompanato: “I sogni restano sogni se non nutriti da ingredienti fondamentali, quali: Passione, Umiltà e soprattutto Valori. Nella nostra società non mancano soprattutto quando, per una nuova iniziativa come questa, la disciplina sportiva più bella al mondo, il calcio, incontri un’amministrazione accogliente, tifosa e sportiva, come quella guidata dal Sindaco Massimo Pelliccia, che, come noi, ha creduto e sostenuto da subito questo ambizioso ed importante progetto calcistico della città di Casalnuovo. Il nostro progetto non si esaurisce qui, mira anche alla formazione di giovanissimi, infatti, attraverso la nostra scuola calcio, con preparazione individuale, contribuiamo ad una crescita sana e lontana dalle “distrazioni” della strada”.

L’invito del sindaco di Casalnuovo Massimo Pelliccia ad acquistare l’abbonamento: “Grande entusiasmo per questa meravigliosa squadra. Lo stesso entusiasmo lo porteremo Domenico allo stadio di Casalnuovo. Io ho già acquistato il mio abbonamento per sostenere i ragazzi, il primo di questa stagione. Fatelo anche voi!”.