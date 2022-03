Casalnuovo, assalto alle Poste con ariete: 3 fermati con una pistola

CASALNUOVO – Ieri sera, nell’ambito dell’attività di contrasto ai reati contro il patrimonio, la Polizia di Stato ha tratto in arresto tre persone per tentata rapina ad un ufficio postale in via Grimaldi a Casalnuovo di Napoli.

Nella circostanza, una pattuglia di operatori ha notato un’auto aggirarsi nei pressi dell’ufficio postale e, pertanto, si è appostata nelle vicinanze fino a che l’auto sospetta non ha interrotto la marcia ponendosi dinanzi all’ingresso dell’edificio. Dal veicolo sono scesi 3 uomini travisati, due dei quali armati di pistola, i quali con l’utilizzo di un ariete hanno tentato di infrangere la porta a vetri della struttura ma sono stati immediatamente raggiunti e bloccati dagli operatori.

I malviventi hanno tentato di scappare ma sono stati fermati e trovati in possesso di una pistola calibro 7,65, con matricola abrasa e caricata con 2 proiettili, ed una pistola a salve replica di quella in uso alle forze dell’ordine. I tre, tutti napoletani di 36, 51 e 52 anni con precedenti di polizia, sono stati arrestati per tentata rapina.