NAPOLI – Beccati col coltello in metro, la risposta choc di 4 ragazzi denunciati: “Armati per difenderci”

Continuano i controlli dei Carabinieri della Compagnia Vomero in vista del weekend, momento in cui centinaia di giovani prendono d’assalto il quartiere collinare.

Fari puntati sulle stazioni della metropolitana linea 1. Per ogni uscita militari provvisti di metal detector si sono assicurati che nelle tasche dei viaggiatori non vi fossero armi pericolose.

4 quelli beccati con coltellini a serramanico, altrettante e tutte identiche le giustificazioni addotte. “Dobbiamo poterci difendere!”, questa la frase pronunciata dai 4 giovani incensurati che non impedirà loro di essere denunciati per porto abusivo di armi.

Con le armi anche droga. Diverse le persone segnalate alla Prefettura per possesso di stupefacenti destinati all’uso personale. Movida sicura anche per la circolazione stradale. Durante gli svariati posti di controllo organizzati nelle strade più trafficate i carabinieri hanno identificato 96 persone e setacciato 32 veicoli elevando migliaia di euro in contravvenzioni. I controlli continu