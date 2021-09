SOMMA VESUVIANA – Orrore a Somma Vesuviana. Nella serata di ieri un automobilista ha investito e ucciso un cane, scappando via dalla zona senza prestare le cure del caso al povero animale che è deceduto praticamente sul colpo.

La scena è stata notata da diversi residenti, scossi dal notare il malcapitato cane esanime sull’asfalto di via Milano, strada dove è avvenuto l’incidente, e peraltro in una pozza di sangue.

La carcassa del cane è rimasta peraltro in strada per tutta la notte suscitando la rabbia di molti cittadini che si sono sfogati sui social: “Questa è via Milano, strada che da molto tempo è sotto ai riflettori per le continue corse d’auto, schiamazzi a tutte le ore motociclette che corrono come se fossero in pista. E’ stato investito un cane, la persona che l’ha fatto non si è neanche degnata di fermarsi.”

Anche ieri notte gruppi di ragazzi si sono riuniti per bighellonare, con la carcassa del cane a pochi metri di distanza; uno sdegno coperto dalle urla e dalla noncuranza, ma soprattutto dal cuore di pietra di chi ha messo fine alla sua vita con un colpo di acceleratore.