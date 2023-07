Calciatore in campo coi subacquei per la pulizia dell’ex lido Nato

I Soci sub e Il calciatore Letizia per la pulizia delle spiagge

Sabato mattina sul litorale di Licola si è tenuta una grande dimostrazione di senso civico e di rispetto verso il Pianeta. La scuola subacquea “I soci sub” insieme al lido Sohara e con la collaborazione attiva delle associazioni Domizia, hanno ripulito le spiagge dell’ex lido Nato con i relativi fondali. Tante sono state le adesioni anche dei volontari come quella del calciatore Tony Letizia che ha subito raccolto l’invito di partecipare attivamente sia come volontario ma anche come testimonial della campagna ambientale, infatti ha sponsorizzato l’iniziativa anche sulla sua App “Smove Time” dedicata agli eventi. “Ho sempre dichiarato e dimostrato di amare il mio territorio anche quando ho giocato in squadre non campane – dichiara Tony Letizia – lo scopo è quello di invogliare sempre più persone a partecipare perché il pianeta è la casa di tutti”.

L’iniziativa è stata promossa ed organizzata dalla scuola subacquea I “Soci Sub” di Osvaldo Davide e Gennaro Gagliardi: “L’operazione ha avuto un forte impatto sul territorio ed ha consentito la rimozione di pneumatici, plastica, gavitelli, boe, reti e tanto altro – dichiara Gennaro – ringrazio il Comune di Giugliano nella persona del consigliere Francesco Cacciapuoti per preso in carico il materiale per lo smaltimento. “L’evento è stato pensato per sensibilizzare il locali – dichiara Osvaldo – ma alla fine ha riscosso l’interesse di molti e questo ci fa ben sperare per un futuro migliore”