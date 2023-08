Brusciano, minore disabile prigioniero in casa per auto in sosta selvaggia. Borrelli (AVS): “Prepotenza inaccettabile, sia garantito accesso con ogni mezzo”. La madre: “Abbiamo denunciato, ma ora viviamo nel terrore di ritorsioni”

A causa di un’auto puntualmente parcheggiata in sosta selvaggia davanti al cancello dell’abitazione in via Quattromani n.10 un minore disabile è costretto a rimanere in casa per l’impossibilità di uscire con il passeggino. La vicenda, segnalata al deputato di Alleanza Verdi Sinistra Francesco Emilio Borrelli dalla madre del minore, è stata oggetto anche di denuncia depositata il 30 giugno scorso alla Procura di Nola per violenza privata. Il 18 luglio seguente sono giunti anche i carabinieri per un sopralluogo.

“Il mio vicino di casa mi obbliga a non usare il cancello pedonale per poter uscire con mio figlio – scrive la madre a Borrelli – che purtroppo necessita spesso del passeggino per via della sua disabilità. Fortunatamente la Procura ha aperto le indagini ma le tempistiche non sono brevi e purtroppo io vivo in una situazione di terrore con questa persona poiché, oltre alle diffide dell’avvocato, di fronte alle richieste di poter passare lui alza sempre i toni di voce per poi deridere il passeggino e di conseguenza le condizioni di mio figlio. Non so mai quali possano essere le reazioni di questa persona ed io da sola ho paura di entrare ed uscire con mio figlio”.

“Ci troviamo di fronte a un caso vergognoso di prepotenza e insensibilità – ha commentato Borrelli – che merita una risposta immediata delle istituzioni volta a garantire al minore il diritto di entrare e uscire di casa liberamente. Lì dove il buon senso e la civiltà non arrivano allora deve arrivare l’istituzione a garantire i diritti di tutti, specie delle persone più fragili. Mi auguro che la Procura sia celere nel giudicare questo caso e che siano immediatamente adottati i necessari rimedi tecnici da parte del condominio o dell’amministrazione comunale per aiutare questo bambino”.