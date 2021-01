Riceviamo e pubblichiamo

Nonostante la Pandemia non poteva mancare la giornata “speciale” dell’Epifania dedicata ai bambini con il giullare del Sorriso, Angelo Iannelli, che ancora una volta coinvolgerà i bambini all’insegna dell’ironia e allegria. Oramai l’Ambasciatore del Sorriso organizza da oltre un decennio la Befana tra Brusciano e Mariglianella, in collaborazione con l’Associazione Vesuvius, e proprio in questo momento particolare non potevano mancare i sorrisi e momenti pieni di emozioni da donare ai bambini. Allo stesso modo del format di intrattenimento “Gioco del Sorriso” avveranno delle estrazioni con il panariello sociale per regalare e donare ancora una volta momenti di pathos a tutti. Da questa lotteria saranno estratti dei numeri e saranno donati tante calze della Befana, giocattoli, libri e una bicicletta cercando di trascorrere di passare un momento diverso da quello pandemico. L’appuntamento è per mercoledì 6 gennaio alle ore 16:00, in diretta Facebook sul suo profilo. La novità assoluta di questo format sarà la new entry, la guest star Gennarino, il burattino donato dal Maestro Adriano Ferraiolo in occasione del Premio Ambasciatore del Sorriso 2020, che vorrà anche lui donare un sorriso ai bambini in un dialogo pulcinellesco con il suo papà Pulcinella. Non mancheranno le chiamate di tanti personaggi dello spettacolo e di tanti bambini che racconteranno la storia della favoletta. E ovviamente conoscendo l’artista eccletico Angelo Iannelli sarà un’altra giornata indimenticabile all’insegna del buonumore e per sorridere e far sorridere.

comunicato stampa associazione Vesuvius