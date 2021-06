Riceviamo e pubblichiamo

L’Associazione Il Fare PerBene inaugura la sua sede. L’Associazione si propone di realizzare, mediante eventi ed iniziative sociali e culturali, momenti di aggregazione, attivismo e stimolo della vitalità bruscianese.

A Brusciano torna l’attivismo e si presenta l’impegno sociale. Sabato 19 giugno infatti, si inaugura la sede de Il Fare PerBene, associazione con finalità sociali e culturali, che promette di risvegliare il sacrosanto istinto alla cittadinanza attiva. Il Fare PerBene intende promuovere eventi culturali, momenti di confronto e di aggregazione, puntando al ripristino delle normali dinamiche della democrazia. L’esigenza nasce dal fatto che, negli ultimi mesi, si è assistito ad un progressivo impoverimento socio-culturale di Brusciano, aggravato maggiormente dalla situazione pandemica e dal conseguente disagio sociale ed economico che ha interessato un’area già fortemente arida. Il Fare PerBene, si propone quindi per colmare il vuoto istituzionale, promuovendo attività che coinvolgano i giovani e risveglino le coscienze di un confronto sociale ormai sopito.

Sabato 19 giugno, a Brusciano, sulla centralissima Via Camillo Cucca, al civico 129, apre quindi i battenti l’Associazione Il Fare PerBene. Con l’inaugurazione della sede, si inaugurano anche le numerose attività in cantiere per l’associazione, tra cui alcuni momenti importanti di confronto. La cerimonia inaugurale avverrà nel rispetto pieno delle normative anti-covid19. L’invito alla partecipazione è esteso a tutta la cittadinanza e chiunque sia interessato, pur nel rispetto del distanziamento sociale e nell’ottica del rispetto delle misure di sicurezza.

I fondatori dell’associazione hanno scelto il termine “fare”, non a caso: l’intento è quello di fare, di darsi da fare, con l’impegno, la passione ed il coraggio, che spesso non hanno trovato spazio in passato a Brusciano. Il Fare PerBene è composto da giovani i quali, sono stanchi di doversi spostare nei comuni limitrofi per sentir parlare di cittadinanza attiva, di attività democratiche e per discutere di determinate tematiche. Il Fare PerBene, rappresenta quindi l’alternativa per riprendere in mano le sorti del tessuto sociale di Brusciano, ripartendo da dove, questo paese si è fermato. Il Fare PerBene è un’associazione di persone, perbene, impegnate e attive. Un impegno garantito per Brusciano. Una Brusciano Perbene.

(Fonte foto: rete internet)