Riceviamo e pubblichiamo

Brusciano, Endorsement dell’ex Senatore Tommaso Sodano per Peppe Montanile Candidato a Sindaco alle Amministrative 2021.

A Brusciano fra quaranta giorni ci saranno le elezioni comunali. Il panorama della campagna elettorale delle Amministrative 2021 è segnato da un surreale clima di attesa e fino ad oggi è stato appena colorato dalle gigantografie di alcuni manifesti politici: “Al servizio della città. Per Brusciano” del Partito Democratico, unica compagine partitica, al momento, che è presente con proprio simbolo nazionale e che a Brusciano ha come segretario cittadino Maria Castaldo; “Ieri Oggi e Domani. Cultura e Identità per la Bruscianesità” con i simboli “Noi Campania”, “Fronte Comune” e “Brusciano protagonista”; “Nuovi Orizzonti con Coraggio per Brusciano” e “Lista del Cuore. Bruscianese Miettece ‘o Core”; “Brusciano ha ancora bisogno di un’Amministrazione Perbene” con il Candidato a Sindaco Peppe Montanile. Ad essi si è aggiunto il manifesto murale del 5 agosto 2021 intitolato “Salviamo Brusciano”, a firma del Giudice Carminantonio Esposito già Consigliere Comunale, capogruppo di minoranza nell’ultimo Consiglio Comunale. Infine registriamo la selettiva distribuzione di dissacranti volantini da parte del veterano Luigi Capasso, ex Sindaco di Brusciano negli anni ’80.

Via social si colgono la proposta di “Brusciano Popolare” promossa da Pietro La Fortuna; l’animazione dell’ex Consigliere Comunale Avv. Giacomo Romano leader del gruppo “Fronte Comune” insieme ad altri; la costante presenza dell’Associazione “Nuovi Orizzonti” presieduta dal Dott. Mimmo Piccolo, ex Consigliere Comunale; le attività del Partito Democratico e del suo ex Consigliere Comunale Dott. Antonio Castaldo; le iniziative dell’Associazione “Il Fare perbene” a sostegno del Candidato a Sindaco Peppe Montanile.

A favore di quest’ultimo una voce del territorio si leva con forza. Si tratta di Tommaso Sodano, che vanta una vasta esperienza politica: dal 1995 al 2001, Assessore alle Attività Produttive della Provincia di Napoli; Senatore della Repubblica, eletto nella Circoscrizione Campania con Rifondazione Comunista e partecipante alle Legislature XIV e XV dal 2001 al 2008; Vicesindaco della Città di Napoli, dal 13 giugno 2011 al 22 giugno 2015 nell’Amministrazione Comunale retta da Luigi De Magistris.