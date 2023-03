Boscoreale, Gori apre 10 cantieri per rifare la rete idrica: stop alle perdite

BOSCOREALE – Gori al lavoro per il risanamento della rete idrica e la riduzione delle perdite anche nel territorio comunale di Boscoreale. Sono stati avviati questa mattina, in via Matteotti, gli interventi compresi nel macro-progetto denominato Azioni per l’Acqua.

Potenziare il servizio offerto ai cittadini e contrastare la dispersione idrica anche come misura preventiva rispetto ai fenomeni di carenza idrica e siccità, costituiscono gli obiettivi su cui Gori, Ente Idrico Campano e Regione Campania sono al lavoro, attraverso la realizzazione di un vasto piano di interventi nei 74 comuni in cui Gori gestisce il servizio idrico integrato.

A Boscoreale, in particolare, saranno aperti 10 cantieri per la sostituzione di circa 6 chilometri di condotta, ma le opere prevedono anche l’installazione di 38 nuovi organi di regolazione e 16 moderni misuratori digitali per il controllo dei flussi idrici. Inoltre, l’intera rete idrica comunale passerà da 8 a 12 distretti idrici: tale procedura consente di suddividere l’infrastruttura in porzioni più piccole, riducendo le aree interessate da manutenzione e gli eventuali disagi all’utenza.

In tal modo, viene sottolineato, grazie anche all’impegno condiviso con l’amministrazione comunale, saranno recuperati 4 milioni di litri d’acqua al giorno, pari a quasi due piscine olimpioniche, riducendo le perdite idriche dal 60 al 35%.