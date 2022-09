Bomba d’acqua sulla provincia: collegamenti sospesi, urne deserte e città allagate

Le difficili condizioni meteorologiche che imperversano sulla Campania, dove è scattata alle 6 l’allerta meteo arancione, stanno provocando il progressivo blocco dei collegamenti marittimi per le isole di Ischia e Procida.

Risultano attualmente sospese per entrambe le isole tutte le corse operate dai mezzi veloci, dai porti di Molo Beverello e Pozzuoli, mentre procedono a singhiozzo quelle delle navi traghetto da e per il porto flegreo e Napoli Porta di Massa.

Grosse difficoltà sopratutto per quanti devono ripartire dalle due isole, in particolare turisti che rischiano anche di perdere le coincidenze con treni ed aerei, così come vengono segnalati disagi per i residenti che avevano programmato di tornare a Procida o Ischia per le votazioni. I pochi traghetti in partenza sono pieni e, soprattutto a Procida, le compagnie non forniscono al momento notizie certe sulla regolarità del servizio per il resto della giornata.

Urne deserte in tutti i paesi con alcuni sindaci, come il primo cittadino di Bacoli, che invitano i cittadini a residenti. Ad Acerra disagi soprattutto al rione Sant’Anna dove è impossibile circolare sia a piedi che con l’auto. Sottopasso di viale Alfa sommerso a Pomigliano con alcune auto intrappolate durante il passaggio, come testimoniato dalla foto pubblicata dalla pagina fb Pomigliano Live.