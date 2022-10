Blitz della polizia in un autosalone di San Giuseppe: scatta sequestro

SAN GIUSEPPE VESUVIANO. Terreno inquinato e sequestro: sopra avevano allestito autosalone con 15 vetture.

E’ questo il bilancio dell’operazione messa in atto nella giornata di ieri dagli agenti del distaccamento di polizia stradale di Nola.

I poliziotti si sono recati in un’area del territorio comunale di San Giuseppe Vesuviano, dove era stata organizzata una zona per a vendita di auto. L’autosalone outdoor era stato creato su un terreno agricolo risultato inquinato e quindi sono stati apposti i sigilli all’area per reati ambientali.

Le quindici macchine in vendita non sono state sequestrate ma dovranno essere trasferite.